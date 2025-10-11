Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені
фото: Сергій Горбунов/Facebook

Окупанти вдарили по місту авіаційною бомбою типу ФАБ-250

Російська армія 11 жовтня завдала авіаудару по території Іова Почаївського храму в Костянтинівці Донецької області. Загинули дві людини, ще четверо зазнали поранень. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Попередньо відомо, що росіяни вдарили по місту авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де в момент атаки перебували місцеві жителі.

Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені фото 1

Унаслідок удару загинули двоє цивільних, ще четверо людей зазнали поранень. Постраждалих оперативно доставили до лікарні в місті Дружківка.

Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені фото 2

Вибух пошкодив фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені фото 3

Ще одна людина постраждала від іншого авіаудару керованою авіабомбою ФАБ-250. Вона самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні міста Дружківка. У МВА додали, що вибуховою хвилею пошкоджено дев’ять приватних будинків.

Раніше у свідоцтві про народження одного з користувачів застосунку «Дія» місто Костянтинівка в Донецькій області було помилково вказано як населений пункт Російської Федерації. Користувач Сергій Соколов опублікував скріншот відповідного актового запису в соцмережі X. 

Нагадаємо, російська армія запустила по місту Костянтинівка Донецької області вісім ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч». Окупанти свідомо цілили по місцевому ринку. Обстрілами пошкоджено 15 торгових павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, крамницю, дві автівки та лінію електропередачі. 

Читайте також:

Теги: церква Костянтинівка росіяни вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меренгове тістечко «Павлова»
Солодка деколонізація: від «Павлової» до «Каринської»
26 вересня, 17:30
Пожежа на російському НПЗ
Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч
14 вересня, 06:12
Команда НАІС вже працює над виправленням ситуації
Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації
15 вересня, 14:44
Колишній український офіцер став генералом РФ і веде бої за Куп’янськ
Зрадник ЗСУ очолив російський наступ на Куп’янськ
19 вересня, 04:29
У Києві гучно
Київ атакують безпілотники та ракети, є постраждалі, руйнування будинку
28 вересня, 07:44
Процесом керував релігійний лідер регіону, який пов'язаний із Митрополією Молдови
Склад у церкві: як РПЦ намагалася вплинути на парламентські вибори в Молдові
29 вересня, 13:28
У місті блекаут після обстрілу
У Білгороді після вибухів немає світла та води
5 жовтня, 22:36
Трамп заявив, що врятував мільйони життів, закінчивши вісім воєн
Обстріл Одеси, заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:24
Зеленський зробив заяву про роботу російських аеропортів
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ
20 вересня, 12:34

Події в Україні

Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені
Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
Ворог просунувся на кількох ключових напрямках – DeepState
Ворог просунувся на кількох ключових напрямках – DeepState
РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждала 11-річна дитина, загинула жінка
РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждала 11-річна дитина, загинула жінка
«Укрзалізниця» отримала повідомлення про замінування потягів
«Укрзалізниця» отримала повідомлення про замінування потягів
Зеленський нагородив військових орденами «Золота Зірка» (фото)
Зеленський нагородив військових орденами «Золота Зірка» (фото)

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua