Росіяни вдарили по храму в Костянтинівці: є загиблі та поранені

Окупанти вдарили по місту авіаційною бомбою типу ФАБ-250

Російська армія 11 жовтня завдала авіаудару по території Іова Почаївського храму в Костянтинівці Донецької області. Загинули дві людини, ще четверо зазнали поранень. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Попередньо відомо, що росіяни вдарили по місту авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де в момент атаки перебували місцеві жителі.

Унаслідок удару загинули двоє цивільних, ще четверо людей зазнали поранень. Постраждалих оперативно доставили до лікарні в місті Дружківка.

Вибух пошкодив фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

Ще одна людина постраждала від іншого авіаудару керованою авіабомбою ФАБ-250. Вона самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні міста Дружківка. У МВА додали, що вибуховою хвилею пошкоджено дев’ять приватних будинків.

Раніше у свідоцтві про народження одного з користувачів застосунку «Дія» місто Костянтинівка в Донецькій області було помилково вказано як населений пункт Російської Федерації. Користувач Сергій Соколов опублікував скріншот відповідного актового запису в соцмережі X.

Нагадаємо, російська армія запустила по місту Костянтинівка Донецької області вісім ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч». Окупанти свідомо цілили по місцевому ринку. Обстрілами пошкоджено 15 торгових павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, крамницю, дві автівки та лінію електропередачі.