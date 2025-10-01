Активісти «Жовтої Стрічки» розгорнули прапор України біля окупованої «Донбас Арени»

Активісти: За 11 років окупанти так і не змогли підкорити місто

Активісти привітали оборонців з Днем захисників та захисниць України

На честь Дня захисників та захисниць України активісти руху громадянського спротиву «Жовта Стрічка» провели патріотичну акцію в окупованому Донецьку. Вони розгорнули великий прапор України біля стадіону «Донбас Арена», який є символом міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Жовту Стрічку».

Активісти наголосили, що, незважаючи на одинадцять років окупації, загарбники так і не змогли підкорити Донецьк.

«Поки наші захисники та захисниці виборюють нашу долю на полях бою, ми продовжуємо свій спротив в українському Донецьку. За 11 років окупанти так і не змогли підкорити місто, а прапор України, який ви бачите на фото, – прямий тому доказ», – йдеться у повідомленні руху.

Рух «Жовта Стрічка» продовжує свою роботу в окупованих містах. Привітання з Днем захисників та захисниць надсилають українці з різних окупованих міст.

8 фото На весь екран













фото: Жовта Стрічка

Як відомо, 1 жовтня українці вже третій рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.