ООН розформувала місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці

Місію розформували через те, що ООН не отримала необхідних гарантій безпеки та доступу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розформував місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули українські військовослужбовці. Про це повідомив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

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«Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів щодо інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події», – сказав він.

За словами Дюжарріка, причина розформування місії щодо встановлення фактів полягає в тому, що ООН не отримала необхідних гарантій безпеки та доступу.

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«У нас була політична угода, але для такої складної та делікатної і, прямо сказати, небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх і не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому», – сказав він.

Разом з тим Дюжаррік не уточнив, яка саме зі сторін не надала необхідних гарантій. Хоча і зауважив, що місія може бути відновлена в майбутньому, але за відсутності прогресу зараз слід дозволити людям, що увійшли до її складу, повернутися до звичайної роботи.

«Щойно ми відчуємо, що є необхідні гарантії безпеки і ми можемо туди вирушити, місія буде відновлена», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

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Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та заявив, що не бачить рішучості у питанні українських полонених.