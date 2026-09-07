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Операція «Карфаген». Івахненко заперечила причетність до злочинної організації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Операція «Карфаген». Івахненко заперечила причетність до злочинної організації
Івахненко відмовилася відповідати на питання про Кропиву
скриншот з відео

«Муза» розповіла про затримання на вокзалі у Львові та заявила, що співробітники НАБУ пропонували їй укласти угоду зі слідством

Єлизавета Івахненко, яка фігурує у матеріалах операції «Карфаген» під псевдонімом «Муза», заявила у Вищому антикорупційному суді, що знайома із Сергієм Кропивою, однак про існування злочинної організації нічого не знає та заперечує свою причетність до неї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання.

Під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу Івахненко дала пояснення суду. Вона підтвердила знайомство із Сергієм Кропивою, який у матеріалах справи фігурує під псевдонімом «Канцлер».

Водночас на запитання судді, чи проживала вона спільно з Кропивою, Івахненко утрималася від відповіді. Окремо суддя запитав підозрювану, чому вона перебувала у Львові. Івахненко пояснила, що прямувала до Одеси, а до Львова прибула лише на один день. За її словами, з Києва вона виїхала до Львова минулого четверга. «Я аспірантка, мала заповнити журнали», – пояснила Івахненко необхідність поїздки до Одеси.

Також Івахненко розповіла про своє затримання. За її словами, це сталося на залізничному вокзалі у Львові, де до неї підійшли четверо співробітників НАБУ. Після затримання у неї вилучили мобільний телефон.

Крім того, Івахненко заявила суду, що їй пропонували укласти угоду зі слідством. Водночас вона наполягає, що не вчиняла злочину та не була учасницею злочинної організації.

Під час засідання прокурор САП також повідомив нові подробиці щодо перебування Івахненко та Кропиви на Львівщині. За його словами, перед поїздкою Івахненко до Львова вони разом відпочивали у Львівській області.

Окремо прокурор прокоментував фотографію сейфа з готівкою, яка раніше набула розголосу. Напередодні під час обговорення справи лунала інформація, нібито зображені на фото гроші були вилучені в межах іншого кримінального провадження.

Прокурор САП це спростував. За його словами, гроші із сейфа стосуються саме операції «Карфаген».

Нагадаємо, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросив ВАКС взяти Івахненко під варту. Альтернативою сторона обвинувачення попросила визначити заставу у розмірі 50 млн грн. Раніше прокурор також повідомив, що в день затримання Кропиви Івахненко перебувала на залізничному вокзалі у Львові.

За версією обвинувачення, Сергій Кропива за участю Івахненко із серпня до вересня 2025 року організував легалізацію та відмивання 21,6 млн грн. Частину коштів, як стверджує сторона обвинувачення, використали для придбання нерухомості у Києві та Одесі.

Івахненко у матеріалах НАБУ фігурує під псевдонімом «Муза», а Кропива – «Канцлер». НАБУ і САП заявили, що загалом учасники викритої організації легалізували понад 42 млн грн. За версією слідства, її учасники також отримували неправомірну вигоду за невтручання у діяльність мережі шахрайських кол-центрів.

Раніше ВАКС відправив Сергія Кропиву під варту до 2 листопада з можливістю внесення 120 млн грн застави. Прокурор САП просив встановити заставу у 200 млн грн. Сам Кропива своєї вини не визнав.

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Теги: корупція в Україні корупція Вищий антикорупційний суд операція «Карфаген»

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