Операція тривала 14 днів: рятувальники ліквідували прорив у шахті, де загинули гірники

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Працівникам підприємства, гірникам та гірничорятувальникам довелося виконувати колосальний обсяг робіт
фото: ДСНС

Унаслідок аварії загинуло двоє гірників

Працівники ДСНС провели 14-денну операцію в одній із шахт України на горизонті мінус 410 м, де стався прорив пульпи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Через прорив пульпи на одній із шахт загинули двоє гірників. Пульпа в шахті – це суміш, яка складається з твердих дрібних мінералів (піску, граншлаку) та води.

Операція тривала 14 днів: рятувальники ліквідували прорив у шахті, де загинули гірники фото 1
Операція тривала 14 днів: рятувальники ліквідували прорив у шахті, де загинули гірники фото 2
Рятувальники декілька діб ліквідовували наслідки аварії та шукали гірників
Рятувальники декілька діб ліквідовували наслідки аварії та шукали гірників
фото: ДСНС

Рятувальники показали кадри роботи гірничорятувальників Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України, які працювали у надскладних умовах.

«Операція ускладнювалася великим об’ємом пульпи. Працівникам підприємства, гірникам та гірничорятувальникам довелося виконувати колосальний обсяг робіт: відкачування води із затоплених горизонтів, перевантаження та вивезення пульпи, пошук та евакуація тіл загиблих», – йдеться в повідомленні.

Операція тривала 14 днів: рятувальники ліквідували прорив у шахті, де загинули гірники фото 3
На шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» сталася аварія
На шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» сталася аварія
фото: ДСНС

Нагадаємо, на шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у вівторок, 11 листопада, сталася аварія. У підземному виробництві відпрацьованого блоку прорвалась гідрозакладна суміш та затопився горизонт. В аварійній дільниці перебували чотири працівники приватного підприємства «Світекс».

Теги: шахта ДСНС

Теги: шахта ДСНС

