Отруєння на весіллі у Львові: кількість постраждалих зросла до 47 осіб



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Попередній діагноз постраждалих - гостра кишкова інфекція, - медики

Серед постраждалих - п'ятеро дітей, вони перебувають в обласній інфекційній клінічній лікарні в стані середньої тяжкості, - ДСНС

У Львові кількість постраждалих від отруєння на весіллі зросла до 47 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що такі дані з'явилися станом на 7 годину середи, 12 червня.

«Станом на 7 годину 12 червня госпіталізовано 47 осіб (з них 5 дітей). Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів», - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що кількість постраждалих від отруєння під час весілля у Львові різко зросла і досягла 44 людей.

Зазначалося, що четверо постраждалих відмовилися від госпіталізації, ще одну жінку виписали з лікарні на її вимогу.

Підкреслимо, серед постраждалих - п'ятеро дітей. Вони перебувають в обласній інфекційній клінічній лікарні в стані середньої тяжкості. Відзначимо, всього на весіллі 8 червня були присутні близько 100 осіб.

Попередній діагноз постраждалих - гостра кишкова інфекція. Отруєння сталося у місцевому ресторані «Червона рута», зараз в цьому закладі працює Держпродпотребслужба, експерти беруть проби продуктів, води, а також оглядають персонал.

Як повідомлялося, число отруєних людей на весіллі у Львові зросло до 39.

Також нагадаємо, що Львівський ресторан, де отруїлися 45 гостей весілля, закрили.

Раніше пресслужба Львівської міської ради повідомляла, що 20 людей отруїлися у ресторані «Червона Рута». До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів госпіталізували із симптомами: висока температура, понос, блювота.

Додамо також, у Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району в таборі отруїлися 30 дітей.