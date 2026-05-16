Україна повернула тіла 528 загиблих військових

glavcom.ua
У межах чергових репатріаційних заходів до України повернуто 528 тіл
фото: СБУ
СБУ спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони організувала чергову репатріацію тіл загиблих оборонців України

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони організувала чергову репатріацію тіл загиблих захисників України. У межах проведених заходів на рідну землю вдалося повернути 528 тіл та останків полеглих героїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Повернення загиблих захисників стало результатом тривалої та ретельно скоординованої роботи цілої низки державних інституцій. У процесі були задіяні Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Центральне управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, МВС, Національна поліція, Міністерство оборони, ГУР МО, Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та Держприкордонслужба.

За кожним таким поверненням стоїть складна та небезпечна міжвідомча робота. Головна мета цієї діяльності – повернути полеглих оборонців України додому та надати їхнім родинам можливість гідно, з усіма військовими почестями попрощатися з рідними.

Репатріація тіл – це лише перший етап процесу. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з судово-медичними експертними установами Міністерства внутрішніх справ розпочнуть необхідні процесуальні дії. Вони проведуть судово-медичні експертизи та забезпечать ДНК-ідентифікацію репатрійованих тіл для офіційного встановлення осіб загиблих воїнів. Після завершення цих процедур тіла передадуть родичам для поховання.

Служба безпеки України разом із іншими профільними відомствами сектору безпеки і оборони продовжує безперервну роботу з пошуку та повернення тіл усіх полеглих оборонців України.

Нагадаємо, 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. 

