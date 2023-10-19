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Партизани проникли на аеродром у Нижньому Новгороді, куди РФ перемістила винищувачі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани проникли на аеродром у Нижньому Новгороді, куди РФ перемістила винищувачі (фото)
Підпільники показали фото з аеродрому та розміщені там винищувачі
фото: рух «Атеш»

Деякі бойові літаки стоять на ремонті

Представники партизанського руху «Атеш» провели розвідку на російському військовому аеродромі біля селища Восток під Нижнім Новгородом, де розміщені бойові винищувачі. Про це повідомляє пресслужба кримських агентів.

За даними інформаторів підпільників, на цей аеродром російські окупанти передислокували винищувачі подалі від кордону України «для їхнього заощадження». Підпільники показали фото з аеродрому та розміщені там винищувачі.

Крім того, деякі бойові літаки стоять на ремонті. «Наш агент провів детальну розвідку аеродрому заводу «Сокіл», що знаходиться біля селища Восток. Ми розвідали точну кількість літаків і дізналися, які їх типи знаходяться на аеродромі», – йдеться у повідомленні.

9 фото
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Також були представлені точні координати об'єкта: 56.323425, 43.8075062.

У русі «Атеш» наголошують, що переміщення російських літаків подалі від українських кордонів не врятує ворожу авіацію.

Раніше партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські загарбники переміщують техніку із тимчасово окупованого Сімферополя через значні втрати на фронті.

 

Теги: окупанти аеродром партизани літак війна

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