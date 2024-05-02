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Партизани оголосили сезон «бавовни» в Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани оголосили сезон «бавовни» в Криму
фото ілюстративне

Рух опору закликав мешканців півострова очікувати скорого початку відповідних дій

Партизани анонсували сезон «бавовни» на території окупованого Криму, який спрямують на знищення військових об'єктів окупантів. Про це повідомляє партизанський рух опору «Атеш».

«Скоро в Криму буде сезон бавовни. Тотальної бавовни, яка покладе кінець військовим об'єктам русні», – підкреслили партизани.

Водночас рух опору закликав мешканців півострова ділитись даною інформацією та очікувати скорого початку відповідних дій.

Нагадаємо, представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму буде зруйновано. Кислиця опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом. 

Також видання The Guardian з посиланням на високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони України повідомило, що Кримський міст буде знищений у першій половині 2024 року. 

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Теги: Крим міст

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