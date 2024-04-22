У Києві сталося смертельне ДТП (фото)

Водій BMW здійснив аварію у нетверезому стані

Ввечері, 21 квітня, у Києві в Оболонському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Про це повідомляє поліція Києва.

«Подія відбулась сьогодні близько о 19:30 (Ред. – 21 квітня) на Великий Кільцевій дорозі. Поліцейські отримали повідомлення про те, що внаслідок автопригоди було травмовано двох осіб. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та лікарі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого, місцевого мешканця 1990 року народження, лікарі з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння, прилад показав 0,35 проміле.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років.

Нагадаємо, що в Києві минулими вихідними сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Зіштовхнулися одразу шість автомобілів, пʼятеро осіб травмувалися.

Раніше в Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – «Уралвагонзаводу» – врізався в натовп пішоходів.

До слова, 9 квітня на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.