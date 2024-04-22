Головна Київ Фото
search button user button menu button

У Києві сталося смертельне ДТП (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Києві сталося смертельне ДТП (фото)
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України
фото: поліція Києва

Водій BMW здійснив аварію у нетверезому стані

Ввечері, 21 квітня, у Києві в Оболонському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Про це повідомляє поліція Києва.

«Подія відбулась сьогодні близько о 19:30 (Ред. – 21 квітня) на Великий Кільцевій дорозі. Поліцейські отримали повідомлення про те, що внаслідок автопригоди було травмовано двох осіб. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та лікарі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого, місцевого мешканця 1990 року народження, лікарі з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

У Києві сталося смертельне ДТП (фото) фото 1

Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння, прилад показав 0,35 проміле.

У Києві сталося смертельне ДТП (фото) фото 2

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років.

Нагадаємо, що в Києві минулими вихідними сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Зіштовхнулися одразу шість автомобілів, пʼятеро осіб травмувалися.

Раніше в Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – «Уралвагонзаводу» – врізався в натовп пішоходів.

До слова, 9 квітня на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.

Теги: ДТП Київ поліція Національна поліція України аварія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній дзвоник у цьому навчальному році для них пролунає 31 числа
Коли у столичних школах продзвенить останній дзвоник: названа дата
18 квiтня, 13:28
У квітні 2022 року Павло Петриченко пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.
«Господи, скільки ще?»: Притула відреагував на смерть воїна Павла Петриченка
16 квiтня, 11:37
Павло Петриченко відомий як автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино
Був проєктним менеджером у фонді Притули: на фронті загинув Павло Петриченко
15 квiтня, 22:25
39-річний воїн загинув 20 січня 2023 року поблизу Бахмута Донецької області під час артилерійського обстрілу
Був відмінним організатором молодіжного руху. Згадаймо Володимира Васьковського
15 квiтня, 09:00
Бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами
Київ зупинив аукціон з надання в оренду Житнього ринку
12 квiтня, 17:18
Причиною обмеження руху транспорту є початок ремонту
У Києві на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту
8 квiтня, 21:12
Поліція Молдови показала уламки знищеного дрона з написом «Герань-2»
На території Молдови виявили уламки російського дрона (фото)
4 квiтня, 18:18
У цивільному житті Олександр працював на каналах
Станцію швидкісного трамвая у Києві перейменували на честь Олександра Махова
2 квiтня, 11:50
Вартість вилученого наркотику оцінена у 6,2 мільйона євро (6,8 мільйона доларів)
Болгарські митники знайшли 170 кг наркотичних речовин у бананах з Еквадору
27 березня, 08:44

Фото

У Києві сталося смертельне ДТП (фото)
У Києві сталося смертельне ДТП (фото)
Метро на Троєщину. КМДА показала хід будівництва (фото)
Метро на Троєщину. КМДА показала хід будівництва (фото)
Кінологічний пошуковий загін врятував літню жінку, яка зникла на Київщині (фото)
Кінологічний пошуковий загін врятував літню жінку, яка зникла на Київщині (фото)
У столичному зоопарку можна знову побачити екзотичного птаха (фото)
У столичному зоопарку можна знову побачити екзотичного птаха (фото)
П'ять годин в задимленій квартирі: ДСНС врятувала дітей з постраждалого будинку в Києві
П'ять годин в задимленій квартирі: ДСНС врятувала дітей з постраждалого будинку в Києві
Українські «Королі магії» викликали справжнього Святого Миколая під час феєричного шоу
Українські «Королі магії» викликали справжнього Святого Миколая під час феєричного шоу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
162K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
38K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
26K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
22K
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст
18K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua