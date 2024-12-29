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Партизани знайшли завод із ремонту кораблів РФ у Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Партизани знайшли завод із ремонту кораблів РФ у Криму
Судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту РФ
фото: Атеш

Завод займається відновленням технічної готовності кораблів і суден

Партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту. Про це йдеться в Telegram-каналі партизанського руху «Атеш».

За даними партизанів, завод займається відновленням технічної готовності кораблів і суден.

«І оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту в сучасній обстановці», – йдеться в повідомленні.

Поруч із ним, у Стрілецькій бухті, базується 68-та окрема бригада кораблів охорони водного району (в/ч 26977). Агенти зібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку і співробітників.

Партизани знайшли завод із ремонту кораблів РФ у Криму фото 1

Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Теги: Крим партизани завод війна росіяни окупанти

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