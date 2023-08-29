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Wall Street Journal: Байден і союзники розробляють плани довгострокової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Wall Street Journal: Байден і союзники розробляють плани довгострокової допомоги Україні
фото скріншот відео

США хочуть переконати Кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться

Адміністрація президента США Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як зазначається,  плани щодо довгострокової допомоги України розробляють для того, аби гарантувати, що Росія не зможе перемогти на полі бою, а також переконати Кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться.

При цьому видання зазначає, що нестача зброї та внутрішній політичний тиск перешкоджають таким зусиллям.

Як раніше повідомлялося Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена в необхідності й надалі підтримувати Україну зброєю. Найбільшою популярністю нині користується ідея передачі Києву касетних боєприпасів.

На думку представників Білого дому, бойові дії в Україні можуть продовжитися й у 2024 році. Тому адміністрація підготувала кілька нових варіантів підтримки Києва.

Серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надати Україні касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, які здатні вражати глибше, ніж артилерійські версії.

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Теги: Джозеф Байден війна Адміністрація Президента росія США боєприпаси контрнаступ

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