Польща обговорює можливість збиття російських ракет

Технічні спеціалісти Польщі мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ракети окупантів

Речник МЗС Польщі Павел Вронський: «Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни»

Польща розглядає з технічної та юридичної точок зору питання щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни. Про це зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський в коментарі «Укрінформу».

«Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає», – розповів Вронський, додавши, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою.

Вронський зазначив що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.

Він пояснив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.

При цьому, речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.

«Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни», – наголосив Вронський.

Нагадаємо, у грудні 2023 року під час чергової масованої атаки росіян по України, ворожа ракета порушила повітряний простір Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю.