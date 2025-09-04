Головна Країна Суспільство
Зареєстровано петицію про надання Андрію Парубію звання Герой України

Зареєстровано петицію про надання Андрію Парубію звання Герой України
Петиція оприлюднена 2 вересня 2025 року
На сайті Президента України з’явилася петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України (посмертно)

На офіційному сайті Президента України зареєстровано петицію з ініціативою присвоїти Андрію Парубію почесне звання Героя України (посмертно). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на петицію.

Автор петиції Дмитро Лавранюк звертається до глави держави з проханням вшанувати пам’ять українського політика, державного діяча, активного учасника Революції Гідності та Голови Верховної Ради України (2016–2019 рр.).

«Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Його послідовна проукраїнська позиція заслуговує на найвищу державну нагороду», – йдеться у тексті петиції.

Петиція оприлюднена 2 вересня 2025 року. Для її розгляду президентом необхідно зібрати 25 тис. підписів протягом 90 днів.

Нагадаємо, у Львові поховали колишнього голову Верховної Ради, екссекретаря РНБО та народного депутата Андрія Парубія. Політик загинув від вогнепального поранення 30 серпня. Убивця замаскувався під кур'єра служби доставки. За два дні ймовірного кілера було затримано: підозрюваний – Михайло Сцельников розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023 році дізнався від його побратимів, що той зник безвісти на Бахмутському напрямку. Сцельников зізнався у скоєному злочині, хоче, щоб його обміняли і він зміг знайти тіло свого сина. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

Андрій Парубій (народився 1971 року у Львові) – український політик, історик, один із співзасновників Народного руху, активний учасник Революції на граніті, Помаранчевої революції та Майдану. Народний депутат 6-9 скликань. У 8-му скликанні був спікером Верховної Ради.

У 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради під час ратифікації «харківських угод». У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до команди «Фронту змін». У тому ж році обрався до Верховної Ради від «Об’єднаної опозиції «Батьківщина», у склад якої тоді увійшов «Фронт змін».

У 2013-2014 роках був комендантом Євромайдану і керував Самообороною. У 2014 році обрався до парламенту від «Народного фронту», того ж року став секретарем Ради нацбезпеки і оборони. У 2016 був обраний спікером Верховної Ради після призначення колишнього голови парламенту Володимира Гройсмана прем'єр-міністром. У 2019 році Парубій вчергове обрався народним депутатом – цього разу від «Європейської солідарності», яка об’єднала симпатиків експрезидента Петра Порошенка. В парламенті 9 скликання входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Наприкінці 1980-х років Парубій очолив молодіжну організацію «Спадщина», члени якої займалися відновленням могил вояків УПА, записували спогади колишніх повстанців, організовували табори та охороняли антирадянські мітинги у Львові.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила звернення до парламентів і урядів іноземних держав, а також до міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата України, колишнього Голови парламенту Андрія Парубія. Відповідну постанову №13723 підтримали 296 народних депутатів. 

Теги: Андрій Парубій петиція Герой України

