Піарив Аксьонова і Сальдо: гендиректору окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру

Первих неодноразово виступав за продовження війни проти України та закликав жителів окупованих територій приєднуватися до військ РФ

Очільнику окупаційної телерадіокомпанії «Крим» Вадиму Первих повідомлено про підозру за чотирма статтями. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Після повномасштабного вторгнення РФ загарбницька ТРК функціонує як єдина медійна платформа для поширення кремлівської пропаганди в тимчасово захопленій частині півдня України. До структури окупаційної установи входить 16 російських інформресурсів. Серед них – телеканали «перший кримський» та «Крим 24».

Під керівництвом Первих вони стали головними рупорами кремля в регіоні, а також «медіа трибунами» для місцевих гауляйтерів Аксьонова і Сальдо. Також у студіях ворожої ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку фейкових плебісцитів 2022 і 2023 років», – йдеться в повідомленні.

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Первих неодноразово виступав за продовження війни проти України та закликав жителів окупованих територій приєднуватися до військ РФ.

«Такі «звернення» оприлюднював як в ефірах підконтрольних телеканалів, так і на власних сторінках у заборонених соцмережах. За даними слідства, Первих добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення українського півострова у 2014 році. За це його з початку призначили «головним редактором» російського телеканалу «перший кримський».

Згодом колаборант став «заступником міністра інформації і зв’язку» окупаційної адміністрації РФ на українському півострові, а в квітні 2020 року – «гендиректором ТРК «Крим»», – зазначили в СБУ.

Експертизи Служби безпеки підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України.

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Йому повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зараз зрадник перебуває на окупованій території півдня України.

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