Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Піарив Аксьонова і Сальдо: гендиректору окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Піарив Аксьонова і Сальдо: гендиректору окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
Експертизи Служби безпеки підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України
фото з відкритих джерел

Первих неодноразово виступав за продовження війни проти України та закликав жителів окупованих територій приєднуватися до військ РФ

Очільнику окупаційної телерадіокомпанії «Крим» Вадиму Первих повідомлено про підозру за чотирма статтями. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Після повномасштабного вторгнення РФ загарбницька ТРК функціонує як єдина медійна платформа для поширення кремлівської пропаганди в тимчасово захопленій частині півдня України. До структури окупаційної установи входить 16 російських інформресурсів. Серед них – телеканали «перший кримський» та «Крим 24».

Під керівництвом Первих вони стали головними рупорами кремля в регіоні, а також «медіа трибунами» для місцевих гауляйтерів Аксьонова і Сальдо. Також у студіях ворожої ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку фейкових плебісцитів 2022 і 2023 років», – йдеться в повідомленні.

Первих неодноразово виступав за продовження війни проти України та закликав жителів окупованих територій приєднуватися до військ РФ.

«Такі «звернення» оприлюднював як в ефірах підконтрольних телеканалів, так і на власних сторінках у заборонених соцмережах. За даними слідства, Первих добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення українського півострова у 2014 році. За це його з початку призначили «головним редактором» російського телеканалу «перший кримський».

Згодом колаборант став «заступником міністра інформації і зв’язку» окупаційної адміністрації РФ на українському півострові, а в квітні 2020 року – «гендиректором ТРК «Крим»», – зазначили в СБУ.

Експертизи Служби безпеки підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України.

Йому повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зараз зрадник перебуває на окупованій території півдня України.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру екснардепу, який переховується за кордоном.

Теги: СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до рф стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора
Керівники сумського заводу постачали у Росію насоси для атомних реакторів
Вчора, 12:59
«Це не перша спроба суїциду. Але попереднього разу Геннадія Лагуту врятували», – пояснило джерело «Главкома»
Отруївся і впав у кому. Нові деталі загибелі ексголови Херсонської ОДА
17 вересня, 20:36
Ігор Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями
Нова підозра Коломойському. СБУ повідомила деталі
15 вересня, 09:40
Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії
У Києві затримано «військового перевертня», який готував нові удари рашистів по ТЕЦ
11 вересня, 10:51
СБУ воліє забрати усі справи «Привату» під свій контроль, бо Коломойський є носієм надважливої інформації
Перетягування Коломойського. Чому НАБУ та СБУ конкурують за олігарха
9 вересня, 09:00
Отримані суми фігуранти розподіляли між собою
Брали $11 тис. за довідку: деталі корупційної схеми столичних лікарів та співробітників військкомату
4 вересня, 13:08
Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру
Готував замах на командування ЗСУ: правоохоронці затримали агента-снайпера ФСБ (фото)
1 вересня, 11:10
СБУ проводить обшуки у військкоматах та військово-лікарських комісіях України
СБУ затримала чотирьох військових чиновників, що заробляли на ухилянтах (фото)
26 серпня, 10:31
Бізнесмен із Запоріжжя постачав зерно до РФ з окупованої території України
Агропідприємець із Запоріжжя допомагав вивозити зерно до РФ
25 серпня, 18:54

Події в Україні

Окупаційна «влада» Севастополя повідомила про удар по штабу
Окупаційна «влада» Севастополя повідомила про удар по штабу
Піарив Аксьонова і Сальдо: гендиректору окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
Піарив Аксьонова і Сальдо: гендиректору окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
Влучання в рекреаційну інфраструктуру Одещини, авіабомби на Херсонщині: ситуація в регіонах
Влучання в рекреаційну інфраструктуру Одещини, авіабомби на Херсонщині: ситуація в регіонах
У Рівному відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень від атаки РФ
У Рівному відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень від атаки РФ
На Житомирщині офіцер здавав військове майно у ломбарди
На Житомирщині офіцер здавав військове майно у ломбарди
Вибухи у Севастополі: над бухтою здіймається дим
Вибухи у Севастополі: над бухтою здіймається дим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Як українці хитрують із виплатами: Німеччина викрила схему
51K
Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні
30K
Адвокат Шуфрича стривожений: з будинку клієнта виносяться ложки й виделки
21K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
12K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
8374
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Вчора, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту