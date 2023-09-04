Головна Київ Новини
search button user button menu button

Брали $11 тис. за довідку: деталі корупційної схеми столичних лікарів та співробітників військкомату

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Брали $11 тис. за довідку: деталі корупційної схеми столичних лікарів та співробітників військкомату
Отримані суми фігуранти розподіляли між собою
фото: пресслужба СБУ

Посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів

Правоохоронці викрили у Києві лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Вартість «послуг» становила $11 тис. з одного «пацієнта». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці викрили завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату. За хабарі вони «допомагали» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я.

Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Вартість таких «послуг» становила $11 тис. з одного «пацієнта».

6 фото
На весь екран

Отримані суми фігуранти розподіляли між собою. Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

У ході обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки та документи із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Нагадаємо, Тернопільський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про те, що чоловіка, який відмовився від мобілізації засудили до іспитового терміну. Відповідно до нового вироку ухилянту дали 3 роки позбавлення волі. 

Теги: документи розслідування кордон СБУ мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив про важливість цифровізації роботи військово-лікарських комісій
30 серпня, 23:15
«Мандрівник» поки що – у пункті тимчасового тримання
Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)
29 серпня, 12:23
Низка кран ЄС висилає до Польщі нелегалів
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
24 серпня, 20:59
Путіністи у Німеччині потрапили у скандал
У квартиру путіністів у Німеччині прийшли правоохоронці: знайшли зброю
22 серпня, 08:35
ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)
ЗСУ показали, як крили вогнем позиції окупантів на Харківщині (відео)
20 серпня, 14:45
СБУ затримала на Київщині наркоторговців, у яких вилучено рекордні за останні роки понад 20 тонн «товару»
СБУ затримала колишнього поліцейського, який організував масштабний наркотрафік на Київщині
17 серпня, 22:56
Замість Бубки – Добринська: у керівній раді World Athletics відбулися зміни
Замість Бубки – Добринська: у керівній раді World Athletics відбулися зміни
17 серпня, 21:14
Це вже шоста зміна керівництва Державної фіксальної служби (яка стала БЕБ) за останні три роки
Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки – нардеп
11 серпня, 17:35
Чоловік нібито «за завданням українських спецслужб» підірвав газопровід у кримському селищі
ФСБ затримала «агента СБУ», який нібито підірвав газопровід у Криму
9 серпня, 11:27

Новини

Брали $11 тис. за довідку: деталі корупційної схеми столичних лікарів та співробітників військкомату
Брали $11 тис. за довідку: деталі корупційної схеми столичних лікарів та співробітників військкомату
Коли столичні школярі підуть на канікули: влада назвала дати
Коли столичні школярі підуть на канікули: влада назвала дати
У Києві знову надійшло повідомленні про «замінування» шкіл та коледжів
У Києві знову надійшло повідомленні про «замінування» шкіл та коледжів
Хороми за $5 млн: найдорожча квартира у Києві, виставлена на продаж під час війни (фото)
Хороми за $5 млн: найдорожча квартира у Києві, виставлена на продаж під час війни (фото)
На виїзді з Києва вантажівка розтрощила бетонний блокпост
На виїзді з Києва вантажівка розтрощила бетонний блокпост
Київщина: у дитячих садочках стався масовий спалах кишкової інфекції
Київщина: у дитячих садочках стався масовий спалах кишкової інфекції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
27K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
25K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
22K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
8165
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)
7884
Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту