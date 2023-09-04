Брали $11 тис. за довідку: деталі корупційної схеми столичних лікарів та співробітників військкомату

Посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів

Правоохоронці викрили у Києві лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Вартість «послуг» становила $11 тис. з одного «пацієнта». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Правоохоронці викрили завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату. За хабарі вони «допомагали» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я.

Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Вартість таких «послуг» становила $11 тис. з одного «пацієнта».

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Отримані суми фігуранти розподіляли між собою. Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

У ході обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки та документи із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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Раніше Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Нагадаємо, Тернопільський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про те, що чоловіка, який відмовився від мобілізації засудили до іспитового терміну. Відповідно до нового вироку ухилянту дали 3 роки позбавлення волі.