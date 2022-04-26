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    Події в Україні

    Пілоти збитого на Харківщині літака приземлились на окупованій території

    Найімовірніше, рашисти не змогли б вижити після тих уражень, що отримав винищувач - Пілоти збитого на Харківщині літака приземлились на окупованій території
    Найімовірніше, рашисти не змогли б вижити після тих уражень, що отримав винищувач
    фото з відкритих джерел

    Синєгубов розповів про збитий Су-34 окупантів

    На Харківщині наші захисники 25 квітня збили всепогодний винищувач-бомбардувальник Су-34. Російські пілоти розбилися, проте не потрапили в полон. Річ у тім, що вороги змогли приземлитися на тимчасово окупованій частині області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

    Посадовець розповів, що зараз на Харківщині тривають запеклі бої одразу в кількох місцях. Росіяни продовжують обстрілювати позиції наших захисників, проте все ж отримують гідну відсіч. Так і сталося з цим «приземленим» винищувачем.

    «Сьогодні (25 квітня – ред.) мали успіхи, збили ворожий Су-34 у Балаклійському напрямку. На жаль, пілотів не затримали, вони приземлилися на окуповану територію», – сказав голова ОВА.

    Проте він додав, що могли росіяни й не вижити. Адже зважаючи на характер пошкоджень винищувача, найімовірніше приземлилися вже тіла пілотів.

    Нагадаємо, напередодні Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині. Літак збили біля Балаклії.

    Загалом за добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей.

    Як відомо, Харківщина цілий день під обстрілами окупантів, є загиблий та поранені.

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    Теги: росія окупанти війна полон літак Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Пілоти збитого на Харківщині літака приземлились на окупованій території