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Після публікації «Главкома» екснардеп отримав підозру за незаконну компенсацію за житло

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Після публікації «Главкома» екснардеп отримав підозру за незаконну компенсацію за житло
Нардеп отримував компенсацію за житло, тримаючи при цьому мільйони на банківських рахунках
фото ілюстративне

Наявність власного житла у столиці  не завадила депутату орендувати номер у парламентському готелі «Київ»

У понеділок, 12 лютого, екснардеп, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, отримав підозру за незаконну компенсацію за житло у розмірі 613 тис грн. Імовірно, мова про колишнього позафракційного депутата Сергія Магеру з Донеччини, про якого йшлося в матеріалі «Главкому» «Мільйонери-безхатченки. Список заможних нардепів, що орендують житло за кошт держави».

Згідно із даними у деклараціях, Сергій Магера отримував, в середньому, по 20 тис. грн на місяць компенсації за номері на 16 «квадратів» у парламентському готелі «Київ». Задеклароване житло сім’ї екснардепа залишилося в окупованому Маріуполі – це квартира дружини площею 60,4 кв. м та квартира площею 46 кв. м – ймовірно матері.

Після публікації «Главкома» екснардеп отримав підозру за незаконну компенсацію за житло фото 1
фото: Сергій Магера/Facebook

Однак на початок одержання бюджетних компенсацій у 2020 році Магера був офіційним мільйонером – лише на банківському рахунку лежало 23,5 млн грн. Станом на початок 2023 року на його банківських рахунках знаходився 21,7 млн грн.

Дії політика кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України. Зважаючи на те, що його місцеперебування не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України. Слідство встановило, що попри наявність власного житла у столиці, депутат без законних на те підстав продовжував користуватись готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ», за що незаконно отримував компенсацію.

Нагадаємо, що 12 жовтня 2023 року набрав чинності закон про відновлення декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року. 

До слова, 10 грудня НАЗК відкрило цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як раніше повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом.

Читайте також: Мільйонери-безхатченки. Список заможних нардепів, що орендують житло за кошт держави
Теги: депутат слідство САП житло квартира підозра

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