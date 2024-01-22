Український нардеп очолив Комітет ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб

У 2022 році ПАРЄ обрала Гончаренка віцепрезидентом комітету з міграції, біженців та переміщених осіб

Українець вперше обіймає посаду глави Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб

Народний депутат Олексій Гончаренко став очільником Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції, біженців та переміщених осіб. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Так, Гончаренко став першим українцем на подібній посаді.

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«Тільки що мене офіційно призначили президентом в ПАРЄ! Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше – в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!» – написав нардеп.

Як повідомлялося, народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко обійме посаду президента Комітету ПАРЄ з міграції та біженців.

Раніше у 2022 році Парламентська асамблея Ради Європи обрала депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка віцепрезидентом комітету з міграції, біженців та переміщених осіб.

До слова, у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – новий президент. Ним став грецький політик Теодорос Руссопулос.