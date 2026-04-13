Сили оборони відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині

Противнику завдається вогневе ураження артилерійськими підрозділами, підрозділами безпілотних систем та іншими вогневими засобами

Підрозділи Сил оборони України відійшли на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 14-й армійський корпус.

«Обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається напруженою. Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противнику завдається вогневе ураження артилерійськими підрозділами, підрозділами безпілотних систем та іншими вогневими засобами.

«Сили оборони України контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій. Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації», – наголошує 14-й армійський корпус.

До слова, бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» здійснюють комплексну операцію з деокупації та зачистки Степногірська на Запорізькому напрямку – у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

Як повідомлялося, аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій. Згідно з оновленими даними, українські захистики провели зачистку від окупантів поблизу трьох населених пунтків на Запорізькому напрямку.