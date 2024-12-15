Вифлеємський вогонь миру вже в Україні, пластуни зустріли його в укритті

Вифлеємський вогонь миру вже мандрує Україною

Упродовж 15-16 грудня 12 нічних поїздів із Києва доправлять Вифлеємський вогонь на 22 вокзали країни

«Пластуни» привезли до Києва Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч церемонія передачі відбувалася в укритті, повідомляють Новини.Live.

Попри повітряну тривогу, скаути з організації «Пласт» співали та з посмішкою на обличчі запалювали свічки вогнем, привезеним із місця народження Ісуса Христа.

Упродовж 15-16 грудня 12 нічних поїздів із Києва доправлять Вифлеємський вогонь на 22 вокзали країни.

Так, його вже зустріли в Ужгороді, повідомила міська рада. Пластуни Ужгорода традиційно розповсюджуватимуть Вифлеємський вогонь у державні установи, лікарні, церкви та школи міста. Усіх охочих також запрошують до собору, щоб взяти часточку вогню й поділитися ним з тими, хто цього потребує.

Цьогоріч Ужгород став першим містом, яке прийняло Вифлеємський вогонь миру фото: Ужгородська міська рада

А львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України, розповів мер Львова Андрій Садовий.

У Львові вогонь запалили на Полях почесних поховань Захисників України фото: Андрій Садовий

Раніше Епіфаній та Папа Римський зустрілися у Ватикані і обмінялися подарунками.

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні.