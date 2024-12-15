Вифлеємський вогонь миру вже в Україні, пластуни зустріли його в укритті
Упродовж 15-16 грудня 12 нічних поїздів із Києва доправлять Вифлеємський вогонь на 22 вокзали країни
«Пластуни» привезли до Києва Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч церемонія передачі відбувалася в укритті, повідомляють Новини.Live.
Попри повітряну тривогу, скаути з організації «Пласт» співали та з посмішкою на обличчі запалювали свічки вогнем, привезеним із місця народження Ісуса Христа.
🇺🇦 До України привезли Вифлеємський вогонь миру 🕯 pic.twitter.com/CHjnhq2NMe— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024
Упродовж 15-16 грудня 12 нічних поїздів із Києва доправлять Вифлеємський вогонь на 22 вокзали країни.
Так, його вже зустріли в Ужгороді, повідомила міська рада. Пластуни Ужгорода традиційно розповсюджуватимуть Вифлеємський вогонь у державні установи, лікарні, церкви та школи міста. Усіх охочих також запрошують до собору, щоб взяти часточку вогню й поділитися ним з тими, хто цього потребує.
А львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України, розповів мер Львова Андрій Садовий.
Раніше Епіфаній та Папа Римський зустрілися у Ватикані і обмінялися подарунками.
Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні.
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