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Вифлеємський вогонь миру вже в Україні, пластуни зустріли його в укритті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вифлеємський вогонь миру вже в Україні, пластуни зустріли його в укритті
Вифлеємський вогонь миру вже мандрує Україною
фото: Ужгородська міська рада

Упродовж 15-16 грудня 12 нічних поїздів із Києва доправлять Вифлеємський вогонь на 22 вокзали країни

«Пластуни» привезли до Києва Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч церемонія передачі відбувалася в укритті, повідомляють Новини.Live.

Попри повітряну тривогу, скаути з організації «Пласт» співали та з посмішкою на обличчі запалювали свічки вогнем, привезеним із місця народження Ісуса Христа.

Упродовж 15-16 грудня 12 нічних поїздів із Києва доправлять Вифлеємський вогонь на 22 вокзали країни.

Так, його вже зустріли в Ужгороді, повідомила міська рада. Пластуни Ужгорода традиційно розповсюджуватимуть Вифлеємський вогонь у державні установи, лікарні, церкви та школи міста. Усіх охочих також запрошують до собору, щоб взяти часточку вогню й поділитися ним з тими, хто цього потребує.

Цьогоріч Ужгород став першим містом, яке прийняло Вифлеємський вогонь миру
Цьогоріч Ужгород став першим містом, яке прийняло Вифлеємський вогонь миру
фото: Ужгородська міська рада

А львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України, розповів мер Львова Андрій Садовий.

У Львові вогонь запалили на Полях почесних поховань Захисників України
У Львові вогонь запалили на Полях почесних поховань Захисників України
фото: Андрій Садовий

Раніше Епіфаній та Папа Римський зустрілися у Ватикані і обмінялися подарунками. 

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні.

 

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Теги: Епіфаній пластуни Вифлеємський вогонь Андрій Садовий Папа Римський

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