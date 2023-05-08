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Поблизу Києва працювала ППО, загроза зберігається

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поблизу Києва працювала ППО, загроза зберігається
Окупанти атакують Київщину безпілотниками
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Київщині триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях

У ніч на 8 травня в Київській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«Київська область! Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в повідомленні.

Київська міська військова адміністрація додала, що сили ППО спрацювали на околицях Києва.

Зазначимо, що в області триває повітряна тривога. Мешканців Київщини закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та зберігати інформаційну тишу.

Нагадаємо, увечері 7 травня в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги. 

До слова, завершилася 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Теги: тривога Київщина системи ППО безпілотник

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