Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський спростував російські фейки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський спростував російські фейки
Генерал зазначив, що окупанти постійно роблять фейкові заяви про нібито захоплення населених пунктів
фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач каже, що Мирноград не в оточенні, хоча ворог дуже намагається цього досягти

Оборона Покровська і Мирнограда триває. Російські заяви про захоплення міст не відповідають дійсності. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Сирського, Мирноград не перебуває в оточенні, хоча противник цього дуже прагне. У місті ускладнена логістика, але вона здійснюється.

Головнокомандувач заявив, що Покровськ і Мирноград добре укріплені, і оборона там триває. Як зазначив генерал, росіяни 16 місяців намагаються захопити Покровськ.

«Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли», – додав він.

Сирський каже, що розміри російської брехні перевищують реальні темпи просування військ в рази. «Противник використовує дезінформацію і фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на наше суспільство та нашу армію», – зазначив головком.

Нагадаємо, Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.

Як повідомлялося, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.

Теги: Покровськ Донеччина Олександр Сирський

