Брюссель запросив Україну на переговори щодо «стіни дронів», аби захиститися від РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Брюссель запросив Україну на переговори щодо «стіни дронів», аби захиститися від РФ
За словами єврокомісара, вторгнення російських дронів у Польщу викрило прогалини в оборонній здатності Європи та НАТО
Деякі країни ЄС обговорювали ідею створення лінії оборони проти російських дронів

Наступного тижня відбудуться переговори міністрів оборони країн Європейського Союзу. Чиновники говоритимуть про створення «стіни дронів» уздовж східного кордону блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зустріч анонсував європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Він повідомив агентству, що деякі країни ЄС ще минулого тижня обговорювали ідею оборонної лінії проти дронів, а виконавчий орган ЄС тепер прагне швидко втілити цю концепцію в реальність.

Аналітики та офіційні особи заявили, що це вторгнення виявило прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча повітряні сили Польщі та союзників по НАТО збили кілька з них. «Ми справді хочемо просуватися вперед з дуже інтенсивними й ефективними приготуваннями, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка є для нас дуже небезпечною... якомога швидше», – сказав Андрюс Кубілюс.

Єврокомісар повідомив, що проведе відеоконференцію з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України. «Я повернувся з Києва два дні тому, і ми говорили як з урядом, так і з представниками промисловості. Вони зацікавлені поділитися своїм досвідом і ноу-хау», – зазначив він.

За словами Кубілюса, обговорення все ще перебувають на початковій стадії, але він бачить цей проєкт як поєднання сенсорів, різних видів озброєння та систем радіоелектронної боротьби, які будуть виявляти і нейтралізовувати дрони, що наближаються. Наразі зарано оцінювати вартість такої системи або терміни її створення, хоча деякі публічні оцінки аналітиків припускають, що це можна реалізувати впродовж року.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки декілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

До слова, за результатами опитування Інституту досліджень Pollster на замовлення Super Express, 70% поляків заявили, що у випадку нападу Росії залишаться в країні та братимуть участь у її обороні. Лише 30% респондентів висловили бажання виїхати з Польщі.

