Головну ялинку Львова з’їли кози

У Львові демонтували головну ялинку, яка стояла на площі перед оперним театром. Стовбур дерева використають для опалення приміщень, а гілки передадуть на корм тваринам, зокрема парнокопитним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Стовбур дерева використають для опалення приміщень комунального підприємства «Зелений Львів».

«Стовбур використаємо для власних потреб, для обігріву приміщення. У зв’язку з морозними днями наша ялинка простояла найдовше, близько 50 днів», – розповів заступник директора комунального підприємства «Зелений Львів» Андрій Шульський.

Гілки ялинки відвезли до притулку «Домівка врятованих тварин», де їх використовують як корм для парнокопитних, зокрема для понад 150 кіз.

Тварини, які посмакували головною ялинкою Львова фото: suspilne.media

«Ми використовуємо в більшості хвойні дерева для згодівлі парнокопитним – це кози. У нас тут їх уже мало. Насправді їх півтори сотні, вони ласують хвоєю взимку. Найперше – це вітаміни для них зимою, так як немає випасу, немає зелені», – розповів керівник притулку «Домівка врятованих тварин» Орест Залипський.

Ялинка простояла на площі перед оперним театром майже два місяці, довше, ніж у попередні роки. Її місту подарувала родина з села Сокільники.

