Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Головну ялинку Львова з’їли кози

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Головну ялинку Львова з’їли кози
Святкова ялинка простояла у Львові майже два місяці
фото: suspilne.media

Гілки ялинки відвезли до притулку «Домівка врятованих тварин», де їх використовують як корм для парнокопитних

У Львові демонтували головну ялинку, яка стояла на площі перед оперним театром. Стовбур дерева використають для опалення приміщень, а гілки передадуть на корм тваринам, зокрема парнокопитним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Стовбур дерева використають для опалення приміщень комунального підприємства «Зелений Львів».

«Стовбур використаємо для власних потреб, для обігріву приміщення. У зв’язку з морозними днями наша ялинка простояла найдовше, близько 50 днів», – розповів заступник директора комунального підприємства «Зелений Львів» Андрій Шульський.

Гілки ялинки відвезли до притулку «Домівка врятованих тварин», де їх використовують як корм для парнокопитних, зокрема для понад 150 кіз.

Тварини, які посмакували головною ялинкою Львова
Тварини, які посмакували головною ялинкою Львова
фото: suspilne.media

«Ми використовуємо в більшості хвойні дерева для згодівлі парнокопитним – це кози. У нас тут їх уже мало. Насправді їх півтори сотні, вони ласують хвоєю взимку. Найперше – це вітаміни для них зимою, так як немає випасу, немає зелені», – розповів керівник притулку «Домівка врятованих тварин» Орест Залипський.

Ялинка простояла на площі перед оперним театром майже два місяці, довше, ніж у попередні роки. Її місту подарувала родина з села Сокільники.

Нагадаємо, зима – найскладніший період для безпритульних тварин. Морози, вітер і сніг ускладнюють пошук їжі, води та безпечного укриття, тож навіть невелика підтримка з боку людей може стати вирішальною для їх виживання. Фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА надали поради, як допомогти птахам і тваринам узимку.

До слова, «Фельдман Екопарк» під Харковом 1 січня зазнав ворожого удару. Внаслідок падіння керованих авіабомб серйозних руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, в тому числі ті, які були лише нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань.

Читайте також:

Теги: Львів ялинка вітаміни демонтували

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікарі провели складну операцію немовляті з видалення пухлини в мозку
У Львові нейрохірурги провели надзвичайну операцію немовляті з пухлиною мозку (фото)
31 грудня, 2025, 15:30
Лікарі витягли з руки 13-річної школярки голку для шиття
У Львові лікарі врятували школярку, яка тиждень ходила з голкою в руці (фото)
5 сiчня, 20:51
Найбільший попит на ялинки зафіксували у Волинській та Рівненській областях
Стало відомо, де був найбільший попит і скільки ялинок купили українці цього сезону
8 сiчня, 05:41
Мешканці Львова помітили рідкісне оптичне явище
На Різдво в небі над Львовом з’явилося рідкісне природне явище (фото)
26 грудня, 2025, 07:58
У Києві запрацювали 72 пункти прийому хвойних дерев
Куди нести ялинку? У столиці стартував прийом хвойних на переробку
2 сiчня, 13:31
22-річного водія притягнуть до відповідальності за адміністративним кодексом
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
4 сiчня, 19:48
У Львові від електрики відключено частину лікарень та комунальний транспорт: Садовий б'є на сполох
У Львові від електрики відключено частину лікарень та комунальний транспорт: Садовий б'є на сполох
7 сiчня, 07:59
В'ячеслав Зінченко у залі суду, 8 січня 2026 року
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
8 сiчня, 13:24
Садовий запевнив, що він і працівники мерії також прибиратимуть сніг
Львів засипає снігом. Садовий звернувся до містян із проханням
11 сiчня, 19:35

Події в Україні

Головну ялинку Львова з’їли кози
Головну ялинку Львова з’їли кози
Зеленський пояснив, від чого залежить дата закінчення війни
Зеленський пояснив, від чого залежить дата закінчення війни
Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія
Стефанчук показав, який вигляд має могила Парубія
Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП
Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
Папа зробив заяву про кінець війни в Україні
Папа зробив заяву про кінець війни в Україні

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua