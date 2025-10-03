Росіяни атакували Полтаву ракетами та дронами: що відомо

У Полтаві спалахнули пожежі на кількох локаціях

У ніч на 3 жовтня Полтава та область зазнали комбінованої атаки російських військ. За даними моніторингових каналів та Повітряних Сил, ворог використав крилаті ракети та ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

«Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих», - зазначив Когут.

Повітряні Сили зафіксували кілька крилатих ракет, які прямували у бік Полтави. Крім того, на місто летіли десятки ворожих безпілотників.

Після оголошення повітряної тривоги в місцевих пабліках повідомляли про сильні вибухи та перші влучання. Надійшла інформація про спалахи пожеж на кількох локаціях. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

