Україна попросила Нідерланди достроково виділити €2 млрд на ППО

Нідерланди щороку закладають у державний бюджет близько 3 млрд євро на військову допомогу Україні

Україна просить уряд Нідерландів достроково надати 2 млрд євро із зарезервованих коштів на військову допомогу. Гроші планують спрямувати на закупівлю ракет для протиповітряної оборони та виробництво перехоплювачів безпілотників.

Про це заявив посол України в Нідерландах Андрій Костін, повідомляє «Главком» з посиланням на De Volkskrant.

За словами дипломата, додаткові засоби ППО потрібні Україні вже зараз для захисту людей від російських атак. Зокрема, йдеться про протидію балістичним і гіперзвуковим ракетам.

Костін зазначив, що Росія посилила удари не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по цивільних об’єктах, зокрема торгових центрах та універмагах.

Україна пропонує використати 2 млрд євро, які Нідерланди вже зарезервували на майбутні періоди. Це дозволило б отримати необхідне озброєння раніше, тоді як Амстердам нині проводить складні бюджетні переговори.

Нідерланди вже практикували дострокове використання коштів для військової підтримки України. Влітку міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус оголосила про спрямування 437 млн євро із фінансування, передбаченого на пізніший період.

Загалом Нідерланди щороку закладають у державний бюджет близько 3 млрд євро на військову допомогу Україні.

Водночас раніше Єшільгоз-Зегеріус заявляла, що можливості Нідерландів щодо прямої військової підтримки України майже вичерпані. За її словами, Амстердам уже передав Києву значну частину доступних ресурсів і надалі закликатиме інших союзників долучатися до допомоги.

Зокрема, міністерка зазначала, що Нідерланди досягли межі своїх можливостей щодо передачі ракет для систем Patriot. Водночас новий запит України передбачає саме дострокове використання вже зарезервованого фінансування.