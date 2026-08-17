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Поблизу молдовського села вибухнув літальний апарат

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Поблизу молдовського села вибухнув літальний апарат
Молдовське село Талмаза
колаж: glavcom.ua

Незадовго до інциденту системи спостереження зафіксували повітряний об'єкт, який залетів до Молдови та зник із радарів у цьому ж районі

У Молдові поблизу села Талмаза Штефан-Водського району впав невстановлений літальний апарат, після чого стався вибух і загорілася рослинність. Інцидент стався приблизно за три кілометри від населеного пункту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними молдовської поліції, інформації про постраждалих наразі немає. Район падіння оточили правоохоронці, на місці працюють рятувальники та фахівці вибухотехнічного підрозділу, які мають встановити тип і походження об'єкта.

Міністерство оборони Молдови повідомило, що о 17:37 системи спостереження за повітряним простором Національної армії зафіксували невідомий об'єкт, який увійшов у повітряний простір країни за напрямком Кучурган – Тирасполь.

Через це влада на 15 хвилин закрила центральний сектор повітряного простору Молдови. Згодом об'єкт зник із систем спостереження в районі Талмази – неподалік місця, де стався вибух.

Правоохоронці поки не встановили, що саме впало та звідки прилетів апарат. Поліція закликала громадян не наближатися до оточеної території та не торкатися можливих уламків через небезпеку вибуху.

Нагадаємо, раніше цього дня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час масованої російської атаки на Одещину російська «Бандероль» перетнула українсько-молдовський кордон.

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Теги: Молдова дрон ракета росія вибух

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