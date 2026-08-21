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Скільки коштує застрахувати бізнес, житло чи авто під час війни. Глава профільної асоціації розказав про «середній чек»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Скільки коштує застрахувати бізнес, житло чи авто під час війни. Глава профільної асоціації розказав про «середній чек»
Страхова сума для автомобілів зазвичай становить близько 3 млн грн
колаж: glavcom.ua

Керівник Асоціації: «Страховики радять бізнесу страхувати лише найкритичніші активи»

Вартість страхування майна та автомобілів від воєнних ризиків в Україні залежить від типу об’єкта, його вартості та обсягу покриття. Водночас страховий ринок уже сформував базові умови таких полісів. Про це розповів гендиректор Національної асоціації страховиків України Денис Ястреб в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, більшість страховиків покривають не лише пряме влучання ракети чи дрона. До страхових випадків також належать пошкодження від уламків збитих повітряних цілей, вибухової хвилі, пожежі, затоплення та інших наслідків роботи протиповітряної оборони.

«Межі покриття у нас уже відпрацьовані. Починаючи з 2022 року, коли страховики почали формувати цей продукт, базові умови зберігаються у більшості компаній дотепер», – зазначив керівник асоціації. Водночас умови конкретних договорів можуть відрізнятися. Деякі компанії звужують перелік ризиків, щоб запропонувати клієнтам дешевший поліс.

Скільки коштує страхування для авто

Для автомобілів є два основні варіанти. Перший – комплексний поліс, у якому воєнні ризики включені до стандартного страхування. Його середня вартість становить близько 62 тис. грн на рік.

«Інший варіант – це поліс, що покриває лише воєнні ризики. Його вартість для автовласника становить приблизно 19-20 тис. грн», – розповів він. Страхова сума для автомобілів зазвичай становить близько 3 млн грн, чого, за словами представника страхової галузі, достатньо для відновлення більшості транспортних засобів.

Скільки коштує застрахувати квартиру чи будинок

Для фізичних осіб страховики переважно пропонують комплексні поліси, які включають і воєнні ризики. Середня вартість такого страхування становить близько 13 тис. грн на рік. Розмір страхової суми залежить від вартості конкретного об’єкта. Для квартир та будинків вона в окремих випадках може становити від п'яти до 10 млн грн. При цьому важливо звертати увагу не лише на ціну поліса, а й на перелік подій, які страховик погоджується відшкодовувати.

Скільки платить бізнес

Для підприємств універсальної ціни немає. Вартість страхування кожного об’єкта розраховують індивідуально. Вона може становити від 3% до 12% страхової суми. Українські страхові компанії самостійно можуть забезпечити покриття приблизно до 10 млн грн на один об’єкт. Якщо вартість майна більша, страховики намагаються передати частину ризику міжнародним партнерам, зокрема через Lloyd's.

«У першому кварталі, наприклад, вдавалося залучати покриття на рівні $5-10 млн», – сказав керівник асоціації. Водночас середня страхова сума для одного бізнес-об’єкта, за даними асоціації, становить близько 100 млн грн.

«Навіть $10 млн недостатньо для великих промислових об’єктів. Тому страховики радять бізнесу страхувати лише найкритичніші активи», – наголосив він. Попит на таке страхування зростає. За перше півріччя страховики уклали майже стільки договорів із юридичними особами, скільки за весь попередній рік. Нагадаємо, раніше стало відомо, що квартири у Вінниці дорожчають швидше, ніж у Києві.

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Теги: гроші бізнес бомбардування

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