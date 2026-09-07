Курс валют 7 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 7 вересня 2026 року. Порівняно з 6 вересня, курс долара, євро та злотого суттуєво не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,56, євро – 51,78 грн, польського злотого – 12 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,5616 51,7882 60,3577 12,0021 55,0789 Ощадбанк 44,40 / 44,85 51,50 / 52,15 - - - Приватбанк 44,30 / 44,84 51,45 / 52,08 59,88 / 60,60 11,92 / 12,09 - ПУМБ 44,40 / 45,00 51,60 / 52,30 59,80 / 61,20 11,85 / 12,15 - monobank 44,40 / 44,80 51,51 / 52,07 - - - Райффайзен 44,35 / 44,80 51,40 / 52,00 58,10 / 61,50 11,30 / 12,30 52,50 / 56,20 OTP Bank 44,45 / 44,85 51,45 / 52,35 - - 54,75 / 55,75 Укрсиббанк 44,42 / 44,83 51,53 / 52,08 59,45 / 61,30 - 54,60 / 56,00

* курс валют станом на 09:33 7 вересня 2026 року

За тиждень долар США, євро та польський злотий подорожчали. Водночас британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.