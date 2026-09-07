Курс валют 7 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,56 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 7 вересня 2026 року. Порівняно з 6 вересня, курс долара, євро та злотого суттуєво не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,56, євро – 51,78 грн, польського злотого – 12 грн.
Курс валют станом на 7 вересня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,5616
|51,7882
|60,3577
|12,0021
|55,0789
|
Ощадбанк
|44,40 / 44,85
|51,50 / 52,15
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,30 / 44,84
|51,45 / 52,08
|59,88 / 60,60
|11,92 / 12,09
|-
|
ПУМБ
|44,40 / 45,00
|51,60 / 52,30
|59,80 / 61,20
|11,85 / 12,15
|-
|
monobank
|44,40 / 44,80
|
51,51 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,35 / 44,80
|51,40 / 52,00
|58,10 / 61,50
|11,30 / 12,30
|52,50 / 56,20
|
OTP Bank
|44,45 / 44,85
|51,45 / 52,35
|-
|-
|54,75 / 55,75
|
Укрсиббанк
|44,42 / 44,83
|51,53 / 52,08
|59,45 / 61,30
|-
|54,60 / 56,00
За тиждень долар США, євро та польський злотий подорожчали. Водночас британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.
Коментарі — 0