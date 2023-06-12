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Україна отримає ще п'ять батарей Patriot – The Wall Street Journal

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримає ще п'ять батарей Patriot – The Wall Street Journal
До України вже прибули зенітно-ракетні комплекти Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини
фото з відкритих джерел

Україна доопрацювала програмне забезпечення ППО Patriot, щоб комплекс міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше

Американська корпорація Raytheon Technologies має намір значно збільшити виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot – до 12 систем щорічно. Із них п'ять комплексів буде відправлено до України до кінця 2024 року. Про це повідомив генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal.

Це рішення свідчить про зростання попиту на Patriot, які добре зарекомендували себе в Україні, пишуть оглядачі. Сам Хейс зазначив, що керівництво Raytheon було дуже вражене ефективною роботою комплексів, які поряд з іншими системами ППО знищили майже 90% російських цілей.

Крім того, було відзначено факт доопрацювання українськими фахівцями програмного забезпечення ЗРК, яке дозволило відстежувати російські гіперзвукові ракети.

«Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відслідковувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у два рази швидше, ніж було задумано», – йдеться у публікації.

Автори матеріалу додали, що на сьогоднішній день на озброєнні України перебувають як системи PAC-2, які використовують ракети із зарядом вибухової речовини для ураження цілей, так і один із останніх варіантів – PAC-3, здатний знищувати повітряні цілі на високій швидкості.

Наразі до України прибули зенітно-ракетні комплекти Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини.

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Теги: Україна війна військова техніка

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