Повітряні сили попередили про запуск ударних дронів – тривога шириться Україною

Два борти Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22

Російські війська запустили ударні безпілотники зі східного напрямку, фіксується їх рух у напрямку Полтавщини. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

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«Сумська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА!», – ідеться в дописі.

Станом на 23:12 групи БпЛА летять через Сумщину, Полтавщину, прямують південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини.

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У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.