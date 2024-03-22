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Повітряні сили попередили про запуск ударних дронів – тривога шириться Україною

Ірина Луцак
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про запуск ударних дронів – тривога шириться Україною
Росія запустила ударні БпЛА зі східного напрямку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

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Російські війська запустили ударні безпілотники зі східного напрямку, фіксується їх рух у напрямку Полтавщини. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

«Сумська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА!», – ідеться в дописі.

Станом на 23:12 групи БпЛА летять через Сумщину, Полтавщину, прямують південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини.

У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.

 

Теги: безпілотник тривога

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