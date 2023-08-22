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Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
Марія Берлінська, організаторка виставки дронів
фото з відкритих джерел

«Проводилася не відкрита виставка дронів, а закрита вузькоспеціалізована зустріч»

Як тільки оголосили повітряну тривогу у Чернігові виставку дронів зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття. Від оголошення тривоги до удару було близько 9-10 хв. Про це заявила одна із організаторок виставки, волонтерка Ольга Берлінська.

«З перших хвилин наші волонтери почали надавати допомогу пораненим і ми продовжимо надавати допомогу постраждалим. Інформація про конкретне місце публічно не оголошувалась. Анонс, що буде захід справді був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим учасникам. Проводилася не «відкрита виставка дронів», а закрита вузькоспеціалізована зустріч, вхід був можливий лише за запрошенням та у взаємодії з відповідними службами. Аналогічні події були проведені у Києві, Львові, Дніпрі та Харкові у співпраці з місцевою владою, військово-цивільними адміністраціями», – пояснює вона.

Берлінська зазначила, що в країні зараз проводяться сотні масових заходів на теми військові або дотичні до війни. – «Це дає можливість скоординувати зусилля по тому, як ефективно боротися з ворогом».

«Я не вважаю, що мене підставили через мої статті, критику etc. Чи міг хтось з місцевих колаборантів злити інформацію? Теоретично так. Чи міг хтось з влади дати пряму указку вдарити туди, бо там я і наші волонтери? Я в це не вірю, абсурд. Скільки б мені не писали про те, що я ні в чому не винна, винен російський ворог – суто раціонально все розумію. Але все одно я відчуваю і буду відчувати моральну відповідальність до кінця життя», – додала вона.

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Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

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Теги: Чернігів війна військові театр виставка

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