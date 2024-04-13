В окупованому Луганську прогриміла «бавовна» (відео)

За попередньою версією росіян, Луганськ був обстріляний двома ракетами Storm Shadow

У тимчасово окупованому Луганську приблизно об 11:30 прогриміли вибухи. Про це повідомили місцеві окупаційні джерела, зокрема так зване інформаційне агентство ЛНР «ЛуганскИнформЦентр Z».

Пропагандисти заявляють про щонайменше два вибухи в місті. Зокрема повідомляється, ніби очевидці чули сильний вибух у районі 5-ї школи Луганська, потім почалася пожежа. Місцеві публікують кадри з наслідками вибухів. Над містом здіймається густий стовп диму.

Російські джерела вже традиційно звинуватили в усьому Сили оборони України. За їхньою попередньою версією, Луганськ був обстріляний двома ракетами Storm Shadow.

За даними українських Telegram-каналів, попередньо, в районі автовокзалу сталося влучання у військову частину окупантів, також зафіксовано приліт у районі 5-ї школи. У мережі публікують момент ракетного удару по Луганську.

Наразі офіційних коментарів від української влади щодо інциденту немає.

Нагадаємо, що вчора російські загарбники обстріляли вокзал у Сумах.

До слова, триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.