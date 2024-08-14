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Повітряні сили відзвітували про збиті цілі під час нічної атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повітряні сили відзвітували про збиті цілі під час нічної атаки РФ
Сили оборони знищили російські безпілотники у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях
фото з відкритих джерел

Цієї ночі російські загарбники запустили по Україні ракети та ударні безпілотники

У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, Повітряним силам вдалося збити 17 «Шахедів». Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зокрема, окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Білгородської області та 23-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда – Крим, Єйськ, Курськ.

Збиті повітряні цілі РФ
Збиті повітряні цілі РФ
фото: Telegram/командувач Повітряних сил Микола Олещук

Мобільні вогневі групи Сил оборони, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ збили 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Як повідомлялося, українські сили нещодавно відновили позиції на південний схід від Сіверська, просунувшись поблизу Спірного. ЗСУ також незначно просунулися на заході Запорізької області.

До слова, винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

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Теги: окупанти війна Повітряні сили ЗСУ російська ракета безпілотник

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