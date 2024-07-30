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Британська розвідка повідомила про подальші плани окупантів на Донеччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британська розвідка повідомила про подальші плани окупантів на Донеччині
За даними розвідників, ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями
фото з відкритих джерел

Оперативні можливості окупантів залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження

Впродовж липня 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Сухопутні війська впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська», – йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка. За місто йдуть бої між російською армією та Збройними силами України.

«Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, російські війська підтримували високу швидкість атак на Торецькому напрямку та просунулися на деяких ділянках.

Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України. Раніше стало відомо, що наразі в Україні дислоковано понад 30 тис. співробітників Росгвардії. Більшість особового складу  займається охороною тилу, і лише кілька підрозділів беруть участь у боях на передовий.

До слова, російське командування може вивести деяких солдатів із Харківської області після втрат, яких зазнали найманці ПВК «Вагнер» у Малі. Аналітики припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити ПВК «Вагнер», зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.

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Теги: окупанти Донеччина війна британська розвідка

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