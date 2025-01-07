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Правоохоронці Херсонщини показали наслідки ворожих обстрілів за минулу добу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Правоохоронці Херсонщини показали наслідки ворожих обстрілів за минулу добу
Руйнування через дії російської армії на правобережжі Херсонщини
фото: Націлнальна поліція України

Серед постраждалих троє співробітників поліції

У Херсонській області за добу від російських обстрілів двоє мирних жителів загинули і 19 поранені, пошкоджено чотири приватні будинки, завод, газопровід, маршрутний автобус, три цивільних і один службовий автомобіль поліції. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України у Херсонській області.

Під вогнем противника перебували Херсон, Зеленівка, Ромашкове, Широка Балка, Комишани, Дніпровське, Наддніпрянське, Придніпровське, Антонівка, Молодіжне, Білозерка, Дар’ївка, Зміївка, Червоний Маяк та Веселе.

Поліція фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення Херсонщини
Поліція фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення Херсонщини
фото: Націлнальна поліція України

Через дії російської армії на правобережжі пошкоджено чотири приватні будинки, завод, газопровід, маршрутний автобус, три цивільні та один службовий автомобіль поліції.

Російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції
Російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції
фото: Націлнальна поліція України

Російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок підступної атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

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Транспорт, пошкоджений у результаті ворожих обстрілів
фото: Націлнальна поліція України

Поблизу Наддніпрянського внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено 35-річного працівника херсонської поліції. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення руки, загрози його життю немає.

Руйнування через дії російської армії на правобережжі Херсонщини
Руйнування через дії російської армії на правобережжі Херсонщини
фото: Націлнальна поліція України

У Широкій Балці через дронову атаку загинув 48-річний чоловік.

Під артилерійськими ударами ворога перебувало Ромашкове. Постраждав 45-річний місцевий житель, він дістав вибухову травму, забій голови, поранення грудної клітини та перелом ребра.

У Веселому внаслідок атаки дронів типу «FPV» по приватному будинку отримали поранення двоє людей. У 50-річного чоловіка опіки обличчя та рук, у 72-річної жінки опіками уражено більшу частину тіла, її стан тяжкий.

У Зеленівці через скид вибухівки на житловий квартал постраждав 45-річний чоловік, у нього уламкове поранення руки й стегна.

У Антонівці військові РФ скинули вибухівку з БпЛА на приватний будинок, що призвело до його пошкодження та пожежі.

Артилерійським вогнем пошкоджено три приватні будинки та газопровід у Білозерці й Дніпровському.

З реактивних систем залпового вогню окупанти били по Червоному Маяку та Зміївці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці Херсонщини показали наслідки ворожих обстрілів за минулу добу фото 1
фото: Націлнальна поліція України

Безпілотниками російські військові атакували два цивільні автомобілі у Центральному та Дніпровському районах Херсона. Постраждали двоє чоловіків віком 43 та 58 років, у них мінно-вибухові травми й контузії.

У Корабельному районі під удар ворожого дрона потрапив автомобіль районної адміністрації. 66-річний водій отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та обличчя. З артилерії військові РФ били по території заводу, що призвело до пошкоджень.

Руйнування через дії російської армії на правобережжі Херсонщини
Руйнування через дії російської армії на правобережжі Херсонщини
фото: Націлнальна поліція України

Також нагадуємо, що вчора російські військові цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по маршрутному автобусу в Корабельному районі обласного центру. Внаслідок вибуху загинув 50-річний чоловік, ще дев’ять пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – вільнонаймана працівниця обласного главку поліції.

На місцях російських атак працювали профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів.

Поліція фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення Херсонщини
Поліція фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення Херсонщини
фото: Націлнальна поліція України

За минулу добу поліція відреагувала на 368 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 36 проваджень за ст. 438 «Воєнні злочини» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсонській області 1 січня внаслідок російських ударів двоє людей загинули і шестеро зазнали поранень.  Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Ромашкове, Степанівка, Молодіжне, Білозерка, Комишани, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Кізомис, Нововоронцовка, Іванівка, Ольгівка, Садове, Львове, Милове, Зеленівка, Інженерне, Дар'ївка, Понятівка, Новотягинка, Янтарне, Широка Балка, Козацьке, Тягинка, Приозерне, Благовіщенське і Херсон.

До слова, українські війська здійснили тактичне просування на тлі продовження активізації наступальних дій на українському виступі в Курській області. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.  

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Теги: обстріл Херсонщина поліція росіяни

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