У Замбії п'яний поліцейський звільнив затриманих, аби ті відсвяткували Новий рік

Правоохоронець силою відібрав ключі у свого колеги та відкрив камери

У Південній Африці інспектор поліції відпустив 13 осіб з-під варти та дозволив їм піти святкувати Новий рік. Про це повідомляє BBC.

Подія трапилася у Лусаці – столиці та найбільшому місті Замбії.

Зазначається, що в новорічну ніч п’яний детектив-інспектор Тітуса Фірі випустив з поліцейської дільниці затриманих, щоб вони могли «вільними зайти у Новий рік». Він силою відібрав ключі у свого колеги та відкрив камери.

13 із 15 затриманих втекли. Після цього й сам детектив-інспектор зник з дільниці. Причину свого рішення він не пояснив.

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