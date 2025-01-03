Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Замбії п'яний поліцейський звільнив затриманих, аби ті відсвяткували Новий рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Замбії п'яний поліцейський звільнив затриманих, аби ті відсвяткували Новий рік
Більша частина затриманих втекла з поліцейського відділка
фото з відкритих джерел

Правоохоронець силою відібрав ключі у свого колеги та відкрив камери

У Південній Африці інспектор поліції відпустив 13 осіб з-під варти та дозволив їм піти святкувати Новий рік. Про це повідомляє BBC.

Подія трапилася у Лусаці – столиці та найбільшому місті Замбії.

Зазначається, що в новорічну ніч п’яний детектив-інспектор Тітуса Фірі випустив з поліцейської дільниці затриманих, щоб вони могли «вільними зайти у Новий рік». Він силою відібрав ключі у свого колеги та відкрив камери.

13 із 15 затриманих втекли. Після цього й сам детектив-інспектор зник з дільниці. Причину свого рішення він не пояснив.

Як повідомлялося, у столиці Мозамбіку Мапуту спалахнув тюремний бунт. Близько 1 530 людей втекли з місць позбавлення волі.

Раніше в Ефіопії через падіння вантажівки в річку загинули щонайменше 71 людина. Аварія сталася через перевантаження транспортного засобу та складні дорожні умови з великою кількістю поворотів. Водій не зміг упоратися з керуванням. Це сталося в районі Бона. 

До слова, найдорожчим туристичним напрямком 2024 року виявилася Джибуті – країна африканського Рогу. Хоча це одна з найбідніших у світі країн, злітати туди дорожче, ніж до Антарктиди.

Теги: поліція новорічні свята в'язниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталія Сокирчук
«Зрозуміла, що треба не просто йти, а дуже швидко йти в укриття», – журналістка Сокирчук про порятунок під час ракетного удару
Сьогодні, 11:31
За оцінками начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції загалом українці свідомо підійшли до святкування Нового року
Поліція повідомила, скільки порушників комендантської години було затримано у новорічну ніч
1 сiчня, 17:52
Українська ракета «Паляниця»
30% озброєння, що у 2024 році було на полі бою, вироблено в Україні – Зеленський
1 сiчня, 08:57
Злодії зухвало пограбували магазин у Парижі
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
30 грудня, 2024, 02:29
Нещодавно вартість Bitcoin вперше в історії перевищила позначку в $100 тис.
Японія посилює контроль за криптовалютою
24 грудня, 2024, 16:46
Судовий розгляд справи про смерть немовляти тривав понад два роки
У Києві засуджено акушера елітного пологового будинку через смерть немовляти
24 грудня, 2024, 12:37
Постраждалих серед населення немає
Атака дронів на Київщину: фото наслідків
23 грудня, 2024, 10:48
Вчителі викликали «швидку», однак школяр помер
В Одеській області на уроці фізкультури помер школяр
18 грудня, 2024, 13:29
Працівники підконтрольного фігуранту підприємства за гроші обіцяли представникам бізнесу в отриманні дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища
Підлеглий Кличка отримав чергову підозру, цього разу за вимагання хабарів
13 грудня, 2024, 19:00

Соціум

У Замбії п'яний поліцейський звільнив затриманих, аби ті відсвяткували Новий рік
У Замбії п'яний поліцейський звільнив затриманих, аби ті відсвяткували Новий рік
У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину (відео)
У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину (відео)
Україна отримала від росіян запити про 50 тис. зниклих безвісти окупантів
Україна отримала від росіян запити про 50 тис. зниклих безвісти окупантів
Сильні снігопади і зливи: негода ризикує паралізувати Британію
Сильні снігопади і зливи: негода ризикує паралізувати Британію
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
24K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
ООН розкритикувала заборону УПЦ МП в Україні: реакція МЗС
13K
У Туреччині спорожніли банкомати: громадяни у розпачі
11K
Фіцо вигадав, як помститися Україні за припинення транзиту російського газу

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua