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ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події
Триває досудове розслідування
фото: Патрульна поліція

Троє постраждалих внаслідок ДТП перебувають у лікарні

Водія BMW, який влаштував смертельну дорожньо-транспорту пригоду на Львівщині, вже затримали. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«На Львівщині зранку сталася ДТП за участю вантажівки, мікроавтобуса і автомобіля BMW. Водій легковика втік з місця, залишивши своє авто та постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Вона стала некерованою і вʼїхала у мікроавтобус. Внаслідок цього – семеро загиблих. Трьох осіб шпиталізували.

Водія BMW вже затримали. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, внаслідок ДТП розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

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Теги: Львівщина ДТП поліція алкоголь вантажівки розслідування Олексій Білошицький

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ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події
ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події
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