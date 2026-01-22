Головна Країна Культура
Українці передали військовим понад 50 тис. книг: що читають найчастіше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські військові цікавляться не лише художньою літературою, а й іншими жанрами
фото: «Культурні сили»

Понад 100 підрозділів Сил оборони отримали новинки від українських видавництв

Завдяки проєкту «Книга на фронт», який заснувало об‘єднання діячів культури «Культурні сили» навесні 2023 року, українські військовослужбовці отримали понад 50 тис. книжок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ініціативи.

За три роки понад 100 підрозділів отримали новинки від українських видавництв: художню літературу та професійні, навчальні видання, зокрема 4 тис. книг із фінансової грамотності. У проєкті постійно беруть участь понад 50 мережевих і незалежних книгарень, а також окремих видавництв.

Зазначається, що військові полюбляють читати не лише на жанрову літературу, а й мемуаристику, історію, а також книги про психологію стійкості та військову справу.

Найпопулярніші видання серед захисників:

  • «Холодний Яр», Юрій Горліс-Горський;
  • «Броньований розум», Костянтин (Valde) Ульянов;
  • «Одного разу воїн — воїн назавжди», Чарльз Гоуґ;
  • «Чітке мислення», Гезард Лі;
  • «Брама Європи», Сергій Плохій;
  • «Тигролови», Іван Багряний;
  • «Битись не можна відступити», Павло Белянський;
  • «Як бути стоїком», Массімо Пільюччі;
  • «Чим воюватимуть у Третій світовій?», Роман Романюк;
  • «Дефіляда в Москві», Василь Кожелянко.
Щоб долучитися до ініціативи потрібно обрати книгарню, яка бере участь у проєкті, придбати книгу та залишити видання працівникам книгарні.

Нагадаємо, згідно з останніми дослідженнями та даними порталу World Population Review, опубліковано рейтинг країн за кількістю часу, який жителі присвячують читанню. Лідерами світового читацького рейтингу залишаються Сполучені Штати та Індія. Дослідження показує, що, попри зростання популярності електронних медіа, друковані книги продовжують відігравати значну роль у читацьких звичках багатьох націй.

До слова, Міністерство освіти і науки України оштрафувало 12 видавництв через порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році. 

Теги: книги військові

