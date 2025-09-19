Головна Країна Події в Україні
Представлено підводний дрон Toloka, який здатен бити на 2 тис. км

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Представлено підводний дрон Toloka, який здатен бити на 2 тис. км
Дрон сягає 12 метрів у довжину
фото: Генштаб/Telegram

Презентація відбулася під час найбільшого у світі інвестсаміту оборонних технологій Defense Tech Valley 2025

На виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові представили український підводний дрон Toloka, здатний уражати цілі на відстані до 2 тис. км. Про це повідомляє«Главком» з посиланням на Militarnyi.

Було показано три модифікації апарата TLK 1000 завдовжки від 4 до 12 метрів. Дрон може нести до п’яти тонн корисного навантаження та вражати об’єкти на відстані до 2 тис. км.

Представлено підводний дрон Toloka, який здатен бити на 2 тис. км фото 1

Презентація відбулася під час найбільшого у світі інвестсаміту оборонних технологій Defense Tech Valley 2025, де також демонстрували новітні безпілотники, наземні комплекси та військову техніку.

До слова, українська компанія Swarmer, що є учасником кластера оборонних інновацій Brave1, залучила $15 мільйонів інвестицій від американських фондів. Це найбільша інвестиція в українську оборонно-технологічну сферу від початку повномасштабної війни.

Теги: дрон військова техніка

