«Це провокація проти Трампа». Нардеп Княжицький пояснив, навіщо РФ пустила дрони в Польщу

Нардеп Княжицький розповів про причини атаки російських безпілотників території Польщі

Народний депутат Микола Княжицький прокоментував нещодавню атаку російських дронів на Польщу, назвавши її «провокацією, спрямованою проти президента США Дональда Трампа». На думку нардепа, Росія вперше відкрито здійснила таку атаку, оскільки це мало змінити сприйняття війни на Заході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколу Княжицького.

За словами Княжицького, вперше з початку повномасштабного вторгнення Польща публічно визнала, що російські дрони порушили її повітряний простір, і збила їх. Він вважає, що Кремль не розглядає Польщу як гідного партнера для діалогу і тому ціллю атаки був саме Дональд Трамп.

«Коли ти з пафосом відкриваєш Міністерство війни, постиш фото у стилі крутого рейнджера й демонструєш образ глобального лідера, пропускати такі удари від «друга Владіміра» щонайменше принизливо», – пояснює Княжицький. Він вважає, що удари по території НАТО змусять адміністрацію США відповісти, навіть якщо вони цього не хотіли.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «польський повітряний простір порушила величезна кількість російських дронів», і ті з них, що становили пряму загрозу, були збиті. Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював консультації з членами НАТО відповідно до статті 4 договору, що стосується загрози територіальній цілісності, незалежності або безпеці.

Туск також зазначив, що Польща, як і всі члени Альянсу, має визнати: це не локальний конфлікт в Україні, а повномасштабна війна Росії проти всього Заходу.

Княжицький підкреслює, що відсутність реакції НАТО на атаку проти держави-члена може зруйнувати Альянс як оборонний союз. На його думку, жоден член НАТО не допустить розвалу Альянсу в такий критичний момент.

Нагадаємо, у Польщі знайдено вісім безпілотників та залишки ракети після нічного авіаудару. За інформацією МЗС країни, більшість уламків виявили у Люблінському воєводстві. Загалом польські служби зафіксували 19 порушень повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, на території Польщі було виявлено уламки восьми безпілотників, а також фрагменти ракети. Більшість знахідок припала на Люблінське воєводство, де дрони виявили у селах Чесніки, Чоснувка, Вирики, Колонія Кривовежська, Вогинь, Вигалев та Великі Лані.

До слова, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. «Главком» зібрав, що відомо про атаку на Польщу.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.