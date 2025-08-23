Атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, серед поранених – дитина

На Дніпропетровщині ворог атакував мікроавтобус: є жертви та поранені, зокрема дитина

Російські війська завдали ударів по Синельниківському району, що призвело до людських жертв та поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами очільника ОВА, ворожий дрон влучив у мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині. Внаслідок атаки:

Загинув 59-річний чоловік.

П’ятеро людей отримали поранення.

Крім того, за уточненою інформацією, від ранкового удару КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали ще двоє людей. Серед них – 10-річна дитина.

