Атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, серед поранених – дитина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, серед поранених – дитина
На Дніпропетровщині ворог атакував мікроавтобус
фото з відкритих джерел

На Дніпропетровщині ворог атакував мікроавтобус: є жертви та поранені, зокрема дитина

Російські війська завдали ударів по Синельниківському району, що призвело до людських жертв та поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами очільника ОВА, ворожий дрон влучив у мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині. Внаслідок атаки:

  • Загинув 59-річний чоловік.
  • П’ятеро людей отримали поранення.

Крім того, за уточненою інформацією, від ранкового удару КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали ще двоє людей. Серед них – 10-річна дитина.

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

За словами Кислиці, нещодавня зустріч у Білому домі за участі президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та президента США Дональда Трампа стала важливою подією.

До слова, Уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

46-річний майор Бондар Сергій Вікторович загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина дрон

