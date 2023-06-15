На Тернопільщині суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику
У лютому закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору
Сьогодні, 15 червня, Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор із келіями XVI-XVII століть у місті Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Як зазначається, суд задовольнив позов Кременецько-Почаївського ДІАЗ та зобов’язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая УПЦ МП усунути перешкоди в користуванні державним майном та повернути його заповіднику.
Загальна площа собору становить 1 756 квадратних метрів.
Як відомо, 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.
«Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії Договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. У свою чергу, релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову. Із 13 лютого 2023 року і по даний час Релігійна громада незаконно, без будь-якої правої підстави продовжує користуватися державним майном – пам’яткою архітектури національного значення», – йдеться в повідомленні Мінкульту.
Нагадаємо, в Одесі унаслідок ракетної атаки зазнав руйнувань храм Святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на території Національного університету «Одеська політехніка».
Як повідомлялося, суд не задовольнив вимогу УПЦ МП проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі.
До слова, 5 червня спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври.
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