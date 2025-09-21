iPhone 17 на Одещині: митники викрили партію контрабандних телефонів

Вартість вилученого товару буде встановлено після проведення товарознавчої експертизи

На Одещині викрили контрабанду iPhone 17 під час проходження кордону

На Одеській митниці у пункті пропуску «Маяки-Паланка-Удобне» вилучили партію контрабандних гаджетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську митницю.

Громадянка України намагалася ввезти без декларування 22 смартфони iPhone 17 різних моделей та один годинник Apple Watch Ultra. Гаджети виявили під час огляду рейсового автобуса «Кишинів-Одеса» та багажу пасажирів.

фото: Одеська митниця

фото: Одеська митниця

За фактом порушення складено протокол. Вартість вилученого товару буде встановлено після проведення товарознавчої експертизи. Заходи проводилися спільно з представниками УСБУ в Одеській області та Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Нагадаємо, щойно у світі стартували продажі нової моделі Apple iPhone 17 Pro, як на українському кордоні зафіксували перші спроби незаконного ввезення смартфонів. Про це повідомляє Закарпатська митниця, пише «Главком».

За інформацією Закарпатської митниці, на пункті пропуску «Ужгород-автомобільний» затримали двох громадян України, які намагалися ввезти телефони без декларування. Загалом йдеться про 29 пристроїв.