Головна Одеса Новини
search button user button menu button

iPhone 17 на Одещині: митники викрили партію контрабандних телефонів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
iPhone 17 на Одещині: митники викрили партію контрабандних телефонів
Вартість вилученого товару буде встановлено після проведення товарознавчої експертизи
фото: Одеська митниця

На Одещині викрили контрабанду iPhone 17 під час проходження кордону

На Одеській митниці у пункті пропуску «Маяки-Паланка-Удобне» вилучили партію контрабандних гаджетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську митницю.

Громадянка України намагалася ввезти без декларування 22 смартфони iPhone 17 різних моделей та один годинник Apple Watch Ultra. Гаджети виявили під час огляду рейсового автобуса «Кишинів-Одеса» та багажу пасажирів.

iPhone 17 на Одещині: митники викрили партію контрабандних телефонів фото 1
фото: Одеська митниця
iPhone 17 на Одещині: митники викрили партію контрабандних телефонів фото 2
фото: Одеська митниця

За фактом порушення складено протокол. Вартість вилученого товару буде встановлено після проведення товарознавчої експертизи. Заходи проводилися спільно з представниками УСБУ в Одеській області та Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Нагадаємо, щойно у світі стартували продажі нової моделі Apple iPhone 17 Pro, як на українському кордоні зафіксували перші спроби незаконного ввезення смартфонів. Про це повідомляє Закарпатська митниця, пише «Главком».

За інформацією Закарпатської митниці, на пункті пропуску «Ужгород-автомобільний» затримали двох громадян України, які намагалися ввезти телефони без декларування. Загалом йдеться про 29 пристроїв.

Читайте також:

Теги: Apple митниця Одещина контрабанда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На момент затримання браконьєр уже встиг спіймати 439 кефалей
На Одещині браконьєр наловив риби на 8 млн грн
11 вересня, 16:34
Дрони атакували Одещину
Атака на Одещину: влада повідомила наслідки
10 вересня, 10:08
Деякі «шахеди» залишали повітряний простір України і прямували в бік Польщі
«Шахеди» залетіли у повітряний простір Польщі: головне за ніч
10 вересня, 05:37
Очікується, що Apple запровадить функцію eSIM в деяких або всіх моделях iPhone 17 у вересні
Буде лише eSIM: Apple планує повністю відмовитися від фізичних SIM-карт в нових iPhone
1 вересня, 18:27
Василь Гуляєв опублікував адреси «Пунктів незламності»
На Одещині почали працювати «Пункти незламності»
31 серпня, 13:14
Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП
Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа
30 серпня, 19:58
Apple представить нові iPhone на презентації 9 вересня
Apple оголосила дату презентації нового iPhone 17
29 серпня, 18:35
Детективи БЕБ повідомили трьом фігурантам про підозру
На Дніпропетровщини БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple
26 серпня, 12:33
Чоловіку вже повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом та крадіжці документів
На Одещині чоловік угнав автомобіль ТЦК: поліція розповіла про спонтанний вчинок
22 серпня, 11:12

Новини

iPhone 17 на Одещині: митники викрили партію контрабандних телефонів
iPhone 17 на Одещині: митники викрили партію контрабандних телефонів
Чотири людини травмувались у ДТП на Одещині
Чотири людини травмувались у ДТП на Одещині
На Одещині священник не дозволив відспівати загиблого воїна у храмі
На Одещині священник не дозволив відспівати загиблого воїна у храмі
Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника
Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника
На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів
На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів
Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані
Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua