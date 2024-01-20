Блокада румунського кордону: відновлено рух вантажівок на одному з КПП

Протестувальники припинили блокаду пункту пропуску «Порубне-Сірет»

Рух вантажівок в пункті пропуску «Порубне» на українсько-румунському кордоні повністю розблокований. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Порубне-Сірет», – йдеться в повідомленні.

Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

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Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Як повідомлялося, 18 січня румунські фермери почали блокаду КПП «Дяково-Халмеу», рух українських вантажівок зупинений.

У Румунії тривають протести. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Зараз вони разом із фермерами ускладнюють проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією та з Україною.

16 січня міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

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Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, але обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

Уряд зобов'язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити.