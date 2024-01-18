Держприкордонслужба вводить обмеження для цивільних у Чернігівській області
Тривалість комендантської години в Чернігівській області залишається без змін – з 00:00 до 4:00
У прикордонні Чернігівської області прикордонники посилюють контроль за пересуванням цивільних. Йдеться про п'ятикілометрову зону біля кордону. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
«Задля безпеки місцевих жителів у 5-кілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних», – розповів він.
До відома, тривалість комендантської години в Чернігівській області залишається без змін – з 00:00 до 4:00.
Заборона на продаж алкоголю триває в регіоні з 22:00 до 9:00 (для торгових мереж та закладів харчування).
Раніше повідомлялося, що влада Харківської області оголосила обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилась лише частково. Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.
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