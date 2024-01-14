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Син Марадони вважає, що його батька вбили

Христина Жиренко
glavcom.ua
Син Марадони вважає, що його батька вбили
Експерти називають Марадону одним з найкращих гравців в історії футболу
ellitoral.com.ar

Дієго Марадона помер у листопаді 2020 року у віці 60 років через проблеми із серцем

Дієго Марадона, син легендарного футболіста Дієго Марадони, вважає, що його батька було вбито. Про це інформує Marca.

«Іде відкрите розслідування. Ми, його діти, дуже віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що це не повинно було закінчитися так. Вони вбили мого батька. Це не моя справа говорити, хто це зробив, я маю свою думку, але я не можу її сказати. Вони залишили його напризволяще, коли щось можна було зробити», – сказав він.

Дієго також наголосив, що дав обіцянку – до останнього дня свого життя він буде боротися за справедливість у цій справі.

Дієго Марадона помер у листопаді 2020 року у віці 60 років через проблеми із серцем. Під час ігрової кар'єри та після неї футболіст вживав наркотики.

Марадона зіграв за збірну Аргентини 113 матчів та забив 50 голів. У 1986 році він допоміг Аргентині виграти чемпіонат світу.

Експерти називають Марадону одним з найкращих гравців в історії футболу.

Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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