Диверсія на польській залізниці: ЗМІ повідомили нові деталі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Диверсія на польській залізниці: ЗМІ повідомили нові деталі
Правоохоронці встановлюють обставини пошкодження залізничної інфраструктури
За даними слідства, підрив колії було здійснено дистанційно за допомогою мобільних телефонів

Польські правоохоронці дізнались, хто придбав дві SIM-картки для телефонів, які використовувались для підриву колії на ділянці Варшава-Люблін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

За даними ЗМІ, офіцери поліції вилучили SIM-картки з пристроїв, що дозволило їм отримати доступ до паспортних даних, використаних для їх придбання. SIM-картки були надіслані польським перевізником.

Вибух на коліях, ймовірно, був ініційований дистанційно – за допомогою мобільних телефонів. Один пристрій здетонував, тоді як інший, з невідомих причин, не спрацював.

За словами речника Нацпрокуратури Пшемислава Новака, слідство встановлює обставини пошкодження залізничної інфраструктури на маршруті Варшава Схід – Дорогуськ у період з 15 до 17 листопада.

Нагадаємо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Згодом польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. За словами глави уряду Польщі, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян.

Теги: Польща залізниця диверсія

