Обстріл Києва: рятувальники демонтують потрощені балкони та вікна постраждалих будинків

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Безпосередньо на об'єктах у Подільському районі зараз працює група з 11 фахівців
фото: Київська служба порятунку

Рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» з третьої години ночі 16 квітня працюють на місцях ворожих влучань у столиці. Наразі основні зусилля зосереджені в Подільському районі, де зафіксовано пошкодження за п’ятьма різними адресами. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення служби порятунку.

Рятувальники прямують до пошкодженого обстрілом будинку на вул. Сергія Данченка
фото: КАРС
Рятувальники демонтують пошкоджені вікна
фото: КАРС
Зруйновані конструкції рятувальники скидають вниз
фото: КАРС
Сильна вибухова хвиля деформувала вікна будинку
фото: КАРС
фото: КАРС

Після оперативного обстеження територій рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій у постраждалих будівлях.

Як повідомляють у Службі порятунку, за однією з адрес роботи значно ускладнені: доступ спецтехніки до небезпечних елементів фасаду заблокований припаркованими біля будинку автомобілями. Наразі фахівці намагаються усунути ці перешкоди, щоб продовжити розбір завалів.

Загалом до ліквідації наслідків нічної атаки залучено 24 рятувальники та пять одиниць техніки КАРС. Безпосередньо на об'єктах у Подільському районі зараз працює група з 11 фахівців.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Читайте також:

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Україна без уваги Трампа: стратегічна пауза чи тривожний сигнал
Вчора, 19:49
Востаннє нафта надходила на острів із Мексики 9 січня, після чого постачання припинилися
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
21 березня, 05:47
Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW
22 березня, 15:15
Єврокомісарка Марта Кос заявила про неможливість вступу України до 2027 року
Єврокомісія назвала умови вступу України до ЄС
24 березня, 16:30
Єврокомісія відсунула заборону нафти РФ на тлі нових ризиків
Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина
24 березня, 20:34
Артур Петров був відомим гумористом та виступав у жанрі стендап
Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо
27 березня, 18:20
Марта Кос: Членство в ЄС завжди пропонувало стабільність і процвітання європейським країнам
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ
30 березня, 10:05
Іран закликав молодь до «живих ланцюгів» біля критичної інфраструктури
Іранці сформували «живі ланцюги» біля електростанцій: що відбувається
7 квiтня, 19:05
Трамп про переговори між США та Іраном: Мені байдуже, чи буде угода, чи ні
Трамп про переговори між США та Іраном: Мені байдуже, чи буде угода, чи ні
12 квiтня, 00:27

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
