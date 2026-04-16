Обстріл Києва: рятувальники демонтують потрощені балкони та вікна постраждалих будинків
За однією з адрес роботи значно ускладнені: доступ спецтехніки до небезпечних елементів фасаду заблокований припаркованими біля будинку автомобілями
Рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» з третьої години ночі 16 квітня працюють на місцях ворожих влучань у столиці. Наразі основні зусилля зосереджені в Подільському районі, де зафіксовано пошкодження за п’ятьма різними адресами. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення служби порятунку.
Після оперативного обстеження територій рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій у постраждалих будівлях.
Як повідомляють у Службі порятунку, за однією з адрес роботи значно ускладнені: доступ спецтехніки до небезпечних елементів фасаду заблокований припаркованими біля будинку автомобілями. Наразі фахівці намагаються усунути ці перешкоди, щоб продовжити розбір завалів.
Загалом до ліквідації наслідків нічної атаки залучено 24 рятувальники та пять одиниць техніки КАРС. Безпосередньо на об'єктах у Подільському районі зараз працює група з 11 фахівців.
Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.
До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.
Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.
